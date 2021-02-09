شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب مصر الأسبق: محمد الشناوى مؤهل للعب فى أكبر الدوريات الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمود فايز، مدرب منتخب مصر الأسبق، بالنجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، بالمستوى والأداء المتميز فى الفترة الأخيرة وأهمها مباراة الأمس أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ، فى نصف نهائى مونديال الأندية، مؤكدا أنه مؤهلا ليلعب فى أكبر الدوريات الأوروبية.

وقال فايز، عبر حسابه على تويتر: "وبعيدا عن جلد الذات.. الشناوى مؤهل إنه يلعب فى أكبر الدوريات الأوروبية عادى جداً.. جسمانياً.. ذهنياً.. شخصيةً.. دائم الحضور ودائم التركيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".





يأتى هذا فيما أبدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، رضاه عن المستوى الذى ظهر عليه فريقه أمام بايرن ميونخ بمونديال الاندية، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بمستوى طيب ونجح فى تقديم صورة جيدة عن الكرة الأفريقية باعتباره بطل إفريقيا، وقدم الفريق صورة مشرفة خلال البطولة.

وقال الشناوى، فى تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، التى أقيمت مساء أمس الاثنين، إن الأهلى سيغلق صفحة مباراة بايرن ميونخ وسينسى النتيجة على الفور، من أجل التركيز فى المباراة المقبلة أمام بالميراس البرازيلى على المركز الثالث الخميس المقبل وهى مباراة ستكون أصعب من مباراة البفارى، حيث سيسعى كل فريق لتحقيق إنجاز خلال البطولة والتتويج بالميدالية البرونزية.

ويلتقى النادى الأهلى مع نظيره بالميراس البرازيلى، فى مواجهة مهمة لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمنافسة على الميدالية البرونزية فى البطولة، على ملعب المدينة التعليمية فى الريان، يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة الخامسة مساءً.

ويسعى الأهلى لتكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية عام 2006، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكى، بهدفين مقابل هدف.