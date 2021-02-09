شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري وشيما صابر يستعدان لاستقبال مولودهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد رامي صبري مدافع نادي إنبي، وزوجته الإعلامية شيما صابر ، لاستقبال مولودهما الأول، ونشرت شيما صابر صوراً عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها رامي صبري في "سيشن خاص" أو جلسة تصوير استعداداً لاستقبال نجلهما الأول وعلقت "ابننا غالي في الطريق".



رامي صبري وشيما



رامي صبري وشيما



رامي صبري وشيما



رامي صبري وشيما



رامي صبري وشيما



رامي صبري وشيما



رامي صبري وشيما (7)

وفي وقت سابق، اشتعلت حالة من المنافسة بين الإعلامية شيما صابر زوجة رامى صبرى مدافع إنبى، وإيمى زوجة محمود علاء مدافع فريق الزمالك، بسبب رغبة كل منهما فى إثبات أن زوجها هو أفضل مدافع هداف بالإجبشيان ليج فى الفترة الأخيرة .

إيمى زوجة لاعب الزمالك نشرت جدول ترتيب الهدافين فى الموسم الماضى، وظهر فيه محمود علاء متصدرا الجدول بعدما سجل 11 هدفا من 30 مباراة شارك بها، ليعتلى صدارة جدول هدافى الدورى، رغم أنه يلعب فى مركز الدفاع .

وفى المقابل نشرت شيما صابر عبر ستورى إنستجرام صورة تجمعها مع زوجها وكتبت، "أحسن مدافع هداف فى الدورى"، مع عمل إشارة له، حيث سجل رامى صبرى الموسم الماضى 5 أهداف، بينها ركلتا جزاء، كما أنه لم يهدر أى ركلة جزاء .

وسبق وتوج محمود علاء بخمس بطولات مع الزمالك هى كأس مصر (مرتين)، كما حصل على لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس السوبر المحلي، وكأس السوبر المصرى السعودى "لقب ودى".