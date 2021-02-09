شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد مدرب الحراس ورئيس الجهاز الطبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، صباح اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد خالد عبد الله مدرب حراس المرمى، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، خلال تواجدهما فى ملعب الدفاع الجوى، وحرص الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا والجهاز الإداري والطبي واللاعبون على المشاركة في الاحتفال وتهنئة مدرب الحراس ورئيس الجهاز الطبي بعيد ميلادهما.

وعاد فريق الكرة بنادي بيراميدز لاستئناف تدريباته اليوم، بعد راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر، ومن المنتظر أن يُحدد الجهاز الطبى موقف المصابين من السفر مع البعثة، لاسيما وإن أروابارينا كان منح اللاعبون راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد. بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12، وتجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 11 محتلاً المركز الـ 12 بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 16 هدفا.



عيد ميلاد خالد عبد الله ومصطفى المنيرى