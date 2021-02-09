شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى أمام الأندية البرازيلية بالمونديال قبل مواجهة بالميراس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات النادى الأهلى على بعد خطوة وحيدة من تحقيق ثالث أفضل مشاركة له فى تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، حين يلتقى نظيره بالميراس البرازيلى فى تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل بتوقيت القاهرة، لتحديد المركزين الثالث والرابع فى البطولة المقامة حاليا فى قطر، حيث يتوج الفريق الفائز فى هذه المباراة بالميدالية البرونزية.

ويأمل النادى الأهلى فى تكرار إنجازه السابق، عندما حقق المركز الثالث، وحصد الميدالية البرونزية فى مونديال الأندية عام 2006، بعدما تغلب على فريق كلوب أمريكا المكسيكى، بهدفين مقابل هدف.

وخسر فريق الكرة بالأهلى بشرف بثنائية نظيفة من بايرن ميونيخ خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائى كأس العالم للأندية، وسجل ثنائية البايرن ليفاندوفسكى بواقع هدف فى كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس أونال المكسيكى فى نهائى البطولة، فيما يلتقى الأهلى مع بالميراس البرازيلى على المركزين الثالث والرابع.

ويستعرض الخليج 365 في هذا الإنفوجراف نتائج الأهلى أمام الأندية البرازيلية بالمونديال خلال المشاركات السابقة: