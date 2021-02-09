شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نوير بمنتصف الملعب تثير الجدل حول استهزائه بالأهلى.. والجمهور يرد بلقطة شبيهة للشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشاهد كثيرة علق عليها متابعين كرة القدم خلال مباراة أمس بين ناديين الأهلى المصرى وبايرن ميونخ الألمانى، أهم تلك المشاهد تمثلت فى صور متداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى تكشف ظهور مانويل نوير بمنتصف الملعب خلال هجمة لفريقه على مرمى محمد الشناوى، وتداول البعض هذه الصورة باعتبارها دليل على استهزاء نوير بلاعبى النادى الأهلى وضعف قدراتهم الفنية والتهديفية، وأنه لا يمكن لأحد هز شباكه بهدف.



نوير فى منتصف الملعب

لكن جمهور النادى الأهلى رد على صورة نوير فى منتصف الملعب، بصورة أخرى لحارس النادى الأهلى محمد الشناوى، وهو يقف خارج منطقة الـ18 للنادى الأهلى خلال هجمة لفريقه، موضحين أن تقدم الحارس أثناء هجمات فريقه أمر عادى، مؤكدين أن هذا المشهد الذى تقدم فيه نوير إلى منتصف الملعب مجرد لقطة طبيعية اعتاد عليها حارس مرمى البافارى فى جميع مباراياته.

كما نشر آخرين، صور من مباريات مختلفة لحارس بايرن ميونخ مانويل نوير، من مباريات فى الدورى الألمانى ودورى أبطال أوروبا، التى ظهر بها نوير في أكثر من مرة بمنتصف ملعب المباراة، باعتبارها عادة له.



الشناوى

كما تتعارض هذه التعليقات المرفقة مع الصورة حول استهزاء نوير بلاعبى الأهلى، مع تصريحاته عقب المباراة، حيث أكد أسطورة حراسة المرمى الألمانى مانويل نوير، الحارس العملاق لفريق بايرن ميونخ، أن المباراة أمام النادى الأهلى كانت شاقة، وأن فريقه كان يعلم بقوة المارد الأحمر قبل مواجهته لذلك احترمه كثيرا وهو ما أدى إلى الفوز عليه بثنائية نظيفة مساء الاثنين، باستاد أحمد بن على فى العاصمة القطرية الدوحة والتأهل لنهائى البطولة.

وقال نوير فى تصريحات بعد اللقاء: "كنا نعلم قوة الأهلي، نحن نعلم أيضًا أنهم بايرن ميونخ القاهرة، كانت مباراة شاقة وكان يجب علينا احترامهم، هم أبطال إفريقيا"، وأضاف: "تفاجأنا بالجماهير المتواجدة مع الأهلي، إنهم جمهور رائع، وشكرًا لهم على التحية لنا عقب المباراة ، نحن سعداء بمواجهة هذا الفريق".

تابع:" الشناوى لديه تجربة كبيرة، وهو حارس معروف فى أفريقيا وشاهدته فى الكثير من المباريات سابقا وهو حارس جيد للغاية وينتظره مستقبل كبير"، وواصل: "نحن متحمسون للغاية لمواجهة فريق تيجريس المكسيكى فى النهائي، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم مباراة قوية بهدف الحصول على اللقب والتتويج بالكأس".

تدوينه كريم رمزى

وتصدرت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني حديث وسائل الاعلام العربية خاصة بعد خروج اللقاء بثنائية للفريق البافاري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "احمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين تأهل على أثرهما الى المباراة النهائية ليواجه تيجريس المكسيكي الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

ويشار إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تخضع لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، وتأتى هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلى المحدد لها بعد غدٍ الخميس فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلى يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألمانى أمس.