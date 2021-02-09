شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي مستر اولمبيا "مش بيعرف يعوم وبيخاف من البحر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيج رامي أو ممدوح السبيعى بطل كمال الأجسام ، و المتوج بلقب مستر أولمبيا في النسخة الأخيرة ، فجر مفاجأة في ظهوره أمس ببرنامج صاحبة السعادة ، على فضائية dmc حيث قال إنه يعانى من فوبيا من البحر.

بيج رامي مش بيعرف يعوم

بيج رامي رغم كونه يعمل صيادا في البحر و صيد الأسماك مثله مثل كل أهل قريته وهى السبايعة بكفر الشيخ ، لكنه عندما يرى المياه يشعر بدوار أو " دوخة " ، ولا يعلم هذا الأمر عنه سوى المقربين منه ، كما انه لا يعرف السباحة في البحر ، لأن مهنته كانت الصيد من أعلى المركب .

وقال "لو شفت المياه بدوخ ، رغم انى شغال في المياه طول عمرى ،وأنا صياد وعمرى ما عرفت اعوم بسبب مشكلتى مع المياه ،والموضوع اتحول لفوبيا " .

وكشف بيج رامي كم المعاناة التى واجهته حتى وصل الى العالمية مثله مثل الابطال ممن يرفعون شعار المحن تصنع الابطال

بيج رامي وسر العضلات

وعن سر العضلات الضخمة وكيفية تكوينها، قال بطل كمال الأجسام إنه يذهب إلى الجيم ليبنى العضلات، بعد أن يتم تكسيرها، قائلا:" بنروح الجيم نكسر العضلات ونهدها بتدريب محدد، ثم نبنيها ونكونها بالتغذية والتدريب مرة أخرى بالشكل الذى نريده، وتكون العضلات ضخمة وفقا لنوعية التغذية والتدريب والتكوين البيولوجى أيضا، وفى النهاية كل شىء توفيق من ربنا سبحانه وتعالى".