شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يحجز مكانه فى تشكيل الأهلى أمام بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، مكانه بقوة فى تشكيل القلعة الحمراء أمام بالميراس البرازيلى فى لقاء تحديد الفائز ببرونزية كأس العالم اللأندية المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة فى المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل .

ونجح طاهر محمد طاهر لاعب الأهلى القادم من المقاولون العرب فى تقديم أداء جيد فى مواجهة بايرن ميونخ التى خسرها فريقه بنتيجة 2 /0 فى نصف النهائى و إستطاع طاهر محمد طاهر أن يحصل على إشادات واسعة من الجماهير و خبراء كرة القدم فى ظل إعتباره أفضل لاعب فى هذه المباراة .

وقال طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم مباراة ‏كبيرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، الذي يمتلك ‏لاعبين مميزين.‏

طاهر محمد طاهر فى مباراة البايرن وأضاف طاهر محمد طاهر في تصريحات للموقع الرسمي أن اللاعبين درسوا المنافس بشكل جيد، خاصة أنه يمتلك لاعبين كبارًا، مشيرًا ‏إلى أن الفريق حاول تقديم مستوى جيد والدفاع بشكل قوي، لكن هناك بعض الأخطاء تسببت ‏في دخول الهدفين مرمى الأهلي.‏ وأوضح أن الأهلي حاول الضغط على دفاع بايرن ميونيخ في الشوط الثاني، لكن ‏اللاعبين افتقدوا اللمسة الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة كل الأخطاء قبل ‏المواجهة المقبلة أمام بالميراس البرازيلي.‏ طاهر محمد طاهر فى مواجهة الدحيل وأكد طاهر محمد طاهر أن الأهلي لديه مباراة قوية لتحديد المركز الثالث، متمنيًا الفوز بها وحصد ‏الميدالية البرونزية لإسعاد جماهير الأهلي.‏

ونجح فريق النادى الأهلي بقيادة مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى كسب إحترام وثقة الجماهير الحمراء، بل والعالم أجمع، فى ظل ظهوره بثبات مشرف فى نصف نهائى دورى كأس العالم للأندية المقام فى العاصمة القطرية الدوحة، خاصة فى الشوط الثانى، بعد تقديم شوط أول لا يليق بطموح القلعة الحمراء أمام بايرن ميونخ، على الرغم من الخسارة بهدفين دون رد.