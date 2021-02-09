شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب .. شهاب الدين أحمد .. أهوى تنس الطاولة وأعشق الورق العنب وعمرو دياب مطربى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب شهاب الدين أحمد نجم الأهلى الأسبق .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

تنس الطاولة

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها ؟

ورق العنب

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد حلمى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب وتامر حسنى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الاتنين الصراحة .. بحب اللبس عامة

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه عالميا؟

أنيستا نجم برشلونه فى مركزى ، ونجمى المفضل رونالدينيو وبرشلونة ناديي المفضل