مصطفى محمد: رفضت عرضًا من فناربخشة.. أنا أسعد مع جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعرب مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي عن سعادته بالانضمام لناديه التركي، مضيفًا أنه فضل الانتقال إلى جالاتا سراي على الانضمام لصفوف فناربخشة في الموسم الماضي.

وأقام نادي جالاتا سراي مؤتمرا صحفيا لتقديم صفقاته الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع وضع بند في العقد يتيح للنادي التركي شراء اللاعب على أن يعلن على رغبته في موعد أقصاه 31 ديسمبر من العام الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة للنادي التركي، قال لاعب الزمالك السابق: "الموسم الماضي تلقيت عرضًا من فنربخشة ، لكنني لم أقبله، اخترت الانتقال لجالاتا سراي هذا الموسم.. هذه عائلتي الثانية ، أنا أسعد هنا".

وأضاف: "أشعر وكأنني بين عائلتي الثانية، لقد رحبوا بي جيدًا ، وأشكر الجميع، أشكر رئيسنا ومدربنا فاتح تيرم".

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك مع فريقه في مباراتين حتى الآن ببطولة الدوري المحلي، سجل خلالهما هدفين.