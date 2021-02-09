"لا أحب تكرار ماحدث مع نيمار".. هيريرا يرفض التعليق على مستقبل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض أندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان التعليق على ما أُثير بشأن مفاوضات فريقه الفرنسي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وارتبط البالغ من العمر 33 عامًا بالانضمام لباريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال تصريحات لصحيفة "El Larguero" قال هيريرا عند سؤاله عن مستقبل ميسي: "أنا أحترم برشلونة ومدربهم وميسي لذا لن أخوض في هذا".

وأضاف: "لا أعرف كيف يمكن لباريس ضم ميسي مع نيمار ومبابي في ظل وجود قواعد اللعب المالي النظيف.. لا أعتقد ذلك".

وتابع: "لن أفعل شيئًا لا أحب أن يحدث معي، كل الاحترام لبرشلونة وميسي ومدربه وزملائه، إنها ليست استراتيجية، لكنني لن أتحدث عن مستقبل لاعب آخر".

وواصل: "أنا أضع نفسي مكان اللاعب والنادي، لو كنت في برشلونة ما كنت سأحب سماع الحديث عن مستقبل ميسي، لم أحب الوضع حينما كان يتحدث الناس عن احتمالية عودة نيمار لبرشلونة".

جدير بالذكر أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان أكد في وقت سابق أن "كرسيهم محجوز" بشأن مفاوضات ضم ميسي، كما اعترف الأرجنتيني لياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا ثنائي الفريق الفرنسي، بمحاولات ناديهما لإقناع ميسي بالانتقال إلى ملعب الأمراء.