محمد عبد السلام لمصراوي: قرار استقالتي من المقاصة نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، على أنه متمسك بقرار استقالته من رئاسة النادي، مشيرً إلى أنه يرغب في السماح للإدارة الجديدة بالعمل بحرية دون أي قيود.

وقال عبد السلام في تصريحات خاصة لمصراوي:" متمسك باستقالتي من رئاسة مصر المقاصة، رغم محاولات البعض من النادي لعودتي لكن هذا قرار نهائي ولا رجعة فيه".

وأضاف:" لا توجد أسباب معينة وراء قرار الاستقالة، لكن أرغب في ترك الراعي الجديد يعمل بكل حرية، والمركب اللي فيها رئيسين تغرق".

وأوضح، أنه سيترك الراعي الجديد للنادي ليدير الأمور بطريقته، ويكون لهم كامل الحرية في استبعاد أو بيع أو شراء أي لاعب بعد ذلك.

وأكد أن رحيل بعض اللاعبين مؤخرا وخصوصا مروان حمدي الذي انتقل للزمالك أثر على نتائج الفريق في الدوري.

وأتم تصريحاته:" لم تحدث أي مشكلة مع النادي، ويحاولون إثنائي عن موقفي لكنني متمسك بقرار الاستقالة وترك الأمور للإدارة الجديد لتدير دون قيود".