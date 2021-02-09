ضياء السيد للاعبي الأهلي: مواجهة بالميراس أصعب من بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ضياء السيد نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر السابق أنه كان يتوقع ظهور فريق الأهلي بشكل أفضل أمام بايرن ميونيخ، مضيفًا أنه كان هناك خوف غير مبرر من اللاعبين.

وخسر الأهلي مباراته أمام بايرن ميوينخ بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي (الريان) ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال السيد: "توقعت ظهور الأهلي بشكل أفضل في المباراة، كان هناك خوف غير مبرر".

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "لم يكن هناك مبرر للتراجع في شوط المباراة الأول، كان من الممكن أن يقدم بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) مدرب أفضل من الناحية الفنية".

وتابع: "هناك بعض اللاعبين الذين ظهروا بشكل مميز خلال المباراة مثل محمد هاني الذي قدم مباراة ممتازة، أيضًا أيمن أشرف، بدر بانون وطاهر محمد طاهر".

وأتم: "أتمنى حسم الأهلي للميدالية البرونزية أمام بالميراس، مباراة ستكون أصعب من مواجهة بايرن ميونيخ".

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.