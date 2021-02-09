لكتابة التاريخ.. كايا جوفان تتأهل لمواجهة ميار شريف في الدور الثاني لاستراليا المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مراسل الخليج 365:

تأهلت السلوفينية كايا جوفان إلى الدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد انسحاب البريطانية جوهانا كونتا والتي كانت متقدمة بمجموعة على منافستها.

ومن المقرر أن تلتقي ميار شريف مع اللاعبة السلوفينية في الدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة بعد فوزها على الفرنسية كلوي باكيه بمجموعتين دون رد، في إطار الدور الأول من البطولة.

وحسمت ميار المجموعة الأولى أمام المصنفة رقم "187 عالمياً" لصالحها بنتيجة 7 أشواط مقابل 5، بعد أن كسرت إرسال باكيه قبل أن تفوز بالشوط السادس.

انسحاب كونتا قد يعود بالنفع على ميار شريف، حيث تعد اللاعب البريطانية المصنفة رقم 15 عالميًا بينما جوفان مصنفة رقم 104 عالميًا.

وأصبحت ميار شريف أولى اللاعبات المصريات التي تحقق الفوز في بطولة استراليا المفتوحة وتتقدم إلى ثاني أدوارها، حيث سبق لها أن كانت أول لاعبة مصرية تتمكن من خوض الدور الرئيسي في إحدى البطولات الأربع الكبرى عندما لعبت الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.