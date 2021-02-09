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كمونة: شكل الأهلي سيتغير في الدوري بعد الاحتكاك الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، إن شكل الأهلي سيتغير في بطولة الممتاز بعد الاحتكاك الأوروبي في كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي مباراته أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أحمد بن علي (الريان) في نصف نهائي مونديال الأندية.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال كمونة: "الأهلي قدم مباراة جيدة، موسيماني على المدى البعيد سيخرج أفضل ما لدى اللاعبين".

وأضاف: "خلال فترته الماضية مع الأهلي، حقق 3 بطولات منهم بطولة قارية، يلعب حاليًا في كأس عالم للأندية".

وتابع: "بعض اللاعبين مثل طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا لم يقدموا افضل ما لديهم حتى الآن".

واتم: "بعد الاحتكاك الأوروبي شكل الأهلي سيتغير في الدوري".

جدير بالذكر ان الأهلي سيلتقي مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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