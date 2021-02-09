محمد عمارة: الأهلي فرط في فرصة ذهبية للفوز على بايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد عمارة الظهير الأيسر السابق للأهلي ومنتخب مصر، أن الفريق الأحمر فرط في فرصة ذهبية أمام بايرن ميونيخ، حين خسر بهدفين دون رد، مساء أمس بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال عمارة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كان في الممكن أن تكون النتيجة إيجابية للأهلي أمام بايرن ميونيخ، خاصة وأن الفريق الألماني كان مرهقًا من رحلة السفر إلى قطر، ولم يكن في حالته وفاز لأن الأهلي كان ضعيف أمس".

وأضاف:" كانت لدينا فرصة ذهبية أمام بايرن ميونيخ للفوز عليه ولم أشاهد بايرن ميونيخ الحقيقي الذي نشاهده دائما ونجومه لم يقدموا كل ما لديهم أمام الأهلي".

وتابع:" لست مع من يقول أن النتيجة مُرضية، فريق الأهلي كان ضعيف هجوميًا، كان يمكننا الفوز بالمباراة لو لدينا هجوم جيد ولكن لم نلعب برأس حربة صريح".

وأكمل:" اتعجب من جلوس محمد شريف على دكة البدلاء، وأي رأس حربة صريح كان سيصنع الفارق للأهلي، لاعبو الأهلي غاب عنهم الثقة واحتفظنا بالكرة في بعض الفترات لكن دون فاعلية".

وأتم عمارة تصريحاته:" بيتسو موسيماني ضعيف في إدارة المباريات، حتى الآن لم يترك بصمة لدي، بغض النظر عن البطولات التي تحققت، حتى الآن بصمته ليست قوية، أظن أن جماهير الأهلي تتفق معي في هذا الأمر".