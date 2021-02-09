تقارير: الأهلي وبيراميدز الأقرب لتحمل نفقات بيليات.. والزمالك خارج الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت صحيفة "كيك أوف" الجنوب افريقية أن نادييا الأهلي وبيراميدز هما الأقرب للتعاقد مع خاما بيليات لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وبحسب تصريحات من أحد وكلاء اللاعبين للصحيفة الجنوب أفريقية، فأكد أن المحادثات جارية بالفعل بشأن رحيل بيليات عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مضيفًا أن ناديي الأهلي وبيراميدز هما الوحيدان القادران على تحمل نفقات بيليات في الوقت الحالي.

واشارت الصحيفة إلى أن النادييان المصريان بإمكانهما دفع ما يصل إلى 1.5 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب الزيمبابوي.

وقال وكيل اللاعبين -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات لصحيفة "كيك أوف": "يمكن أن يدفع بيراميدز أي رقم لانتقال اللاعب لأن لديهم المال، يمكنهم بسهولة دفع 1.5 مليون دولار وحتى 2 مليون دولار أمريكي إذا شعروا أنهم بحاجة فعلاً للاعب".

وأضاف: "بالنسبة للزمالك، فهم خارج الصورة في الوقت الحالي لأنهم وقعوا بالفعل مع لاعبين في هذا المركز وليس لديهم ميزانية لتوقيع مبالغ كبيرة".

وأتم: "مع الأهلي، فمن الواضح أنهم سيسترشدون ببيتسو موسيماني في المبلغ الذي يجب أن ينفقوه لإحضار بيليات، لقد عمل موسيماني مع اللاعب من قبل وهو يعرفه جيدًا ولديه معرفة جيدة بسوق اللاعبين في جنوب إفريقيا".

جدير بالذكر أن بيليات كان أحد أسباب حصول فريقه السابق صنداونز ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 والتي جاءت على حساب الزمالك بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.