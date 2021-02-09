الأهلي في المونديال.. راحة من التدريبات.. وبرنامج علاجي لمعلول قبل مواجهة بالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منة عمر:

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء، عقب مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غدا الاربعاء استعداده لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل؛ في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

وأكد موسيماني أنه وجهازه المعاون واللاعبون، سيمكثون خلال الساعات المقبلة على دراسة إيجابيات وسلبيات مباراتي الدحيل القطري وبايرن ميونيخ الألماني في منافسات كأس العالم للأندية؛ من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي الخميس المقبل.

وقال مدرب الأهلي: "بالطبع نتطلع لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية، ومن ثم علينا الاستفادة من مباراتي الدحيل وبايرن ميونيخ؛ لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات".

وواصل: "هناك سلبيات ظهرت في أداء الفريق أمام الدحيل وبايرن ميونيخ سنتطلع للتعامل معها، وأيضا هناك إيجابيات علينا العمل على زيادتها لصالح الفريق".

وأشار المدير الفني للفريق إلى أن مواجهة بالميراس البرازيلي ستكون صعبة للغاية، خاصة إنه فريق متميز جدا ويضم لاعبين على أعلى مستوى، ومن ثم علينا الاستعداد لها بشكل جيد جدا؛ لتحقيق أهدافنا في الفوز، والحصول على المركز الثالث والعودة بالميدالية البرونزية.

من ناحية أخرى، ستخضع بعثة الفريق لمسحة طبية غدا الأربعاء، استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي.

وفي سياق متصل، وضع أحمد ابو عبلة طبيب الفريق، برنامجا علاجيا للتونسي علي معلول، لاعب الفريق؛ من أجل تجهيزه لمباراة بالميراس.

وغادر معلول مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس متأثرا بإصابته بثقل في العضلة الخلفية.

ويخضع اللاعب لجلسات علاج طبيعي مستمرة؛ من أجل تجهيزه بالشكل الجيد لوضعه تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة بالميراس المقبلة.

وأكد طبيب الأهلي أن حالة اللاعب جيدة ومبشرة، وأن العمل مستمر من أجل تجهيزه بالشكل الجيد علي الصعيد الطبي للمباراة.