مصدر لمصراوي: ناصر ماهر ينتظم في مران الأهلي الجماعي بعد 10 أيام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مقرب من ناصر ماهر لاعب الأهلي، أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية لفريقه بعد ١٠ أيام من الآن.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن حالة اللاعب تحسنت كثيرًا وبات جاهزا للتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية قريبًا.

وأضاف، أنه وفقا للتأكيدات التي حصل عليها اللاعب من طبيبه المعالج باسم فليجة أحد أكبر الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف فأصبح ناصر قريبًا من العودة للانتظام في التدريبات الجماعية.

وخضع ناصر ماهر يوم ٢٢ ديسمبر الماضي لعملية جراحية ناجحة في الكتف بعد أن تعرض للإصابة بخلع في الكتف خلال مواجهة مصر المقاصة في افتتاح مباريات الأهلي ببطولة دوري we المصري يوم 13 ديسمبر الماضي.

وعلى مستوى فريق الكرة بالنادي، خسر الأهلي مواجهته أمام بايرن ميونيخ، مساء أمس الإثنين، بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسيضرب الأهلي موعدا مع بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث (الميدالية البرونزية) في مونديال الأندية يوم 11 فبراير (الخميس المقبل) على ملعب المدينة التعليمية.