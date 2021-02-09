صفقات النصر | العالمي يستغل فشل الهلال في ضم تيكسيرا

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كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر السعودي توصلت لاتفاق مع الجناح البرازيلي، أليكس تيكسيرا، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية فإن تيكسيرا، المتواجد حاليًا في مدينة المنامة البحرينية، وافق على عرض النصر، وبدأت إدارة النادي العاصمي في محاولات تسجيل اللاعب بديلًا عن المصاب، اللاعب الكوري الجنوبي كيم جين سو.
وكانت صفقة انتقال أليكس تيكسيرا إلى الهلال قد تعثرت بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية، ويبلغ النجم البرازيلي من العمر 31 عامًا.
وحقق تيكسيرا خلال مسيرته الدوري الصيني مرة واحدة، والدوري الأوكراني 5 مرات، وكأس السوبر الأوكراني 4 مرات، وكأس أوكرانيا 3 مرات، وبطولة ريد بل براغانتينو (دوري الدرجة الثانية البرازيلي)، وحصد هداف الدوري الأوكراني مرتين.
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