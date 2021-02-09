الامارات | تأجيل دورة الألعاب العربية المقررة في بغداد 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دورة الألعاب العربية المقررة في بغداد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت الجمعية العمومية الـ19 لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والذي عقد أمس عن بعد، تأجيل دورة الألعاب العربية والتي كانت مقررة في العاصمة العراقية بغداد 2021. وشارك في الاجتماع اللجنة الأولمبية الإماراتية، ممثلة بالأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية المهندسة عزة بنت سليمان، وعضو المكتب التنفيذي للجنة اللواء (م) إسماعيل القرقاوي.

وقال بيان صحافي بعد الاجتماع: «اعتمد خلال الاجتماع تسمية الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائبا لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية تقديرا لعطائها وإسهاماتها وخبراتها المتميزة في دعم رياضة المرأة عربيا وقاريا ودوليا، وتضمن جدول الأعمال اعتماد تعديلات النظام الأساسي، كما تقرر تأجيل دورة الألعاب العربية المقرر إقامتها في بغداد 2021 بسبب جائحة كورونا (كوفيد – 19)، على أن يتم ارسال تعميم إلى كافة الدول الأعضاء لمن يرغب في أن يكون البلد البديل في حال تعذر استضافة بغداد للدورة، وتم التأكيد على أهمية التواصل مع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بهذا الخصوص».

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