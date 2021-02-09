الامارات | ميسي يحصد جائزة جديدة في برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحصد جائزة جديدة في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فوز نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل هدف في برشلونة عن الشهر الماضي. وأشار النادي الكتالوني إلى هدف ميسي في شباك فريق أتلتيكو بلباو، الذي سجله البرغوث من ركلة حرة مباشرة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري الإسباني، وانتهت بفوز برشلونة "2-1".

وتتم اختيار جائزة هدف الشهر في نادي برشلونة، من خلال تصويت الجماهير، التي رجحت كفة ميسي للمرة الأولى في الموسم الجاري، بعدما فشل في نيل هذه الجائزة منذ انطلاق الموسم، خصوصاً أن الجائزة للموسم الحالي ذهبت لكل من الفرنسي عثمان ديمبيلي عن هدفه في شباك يوفنتوس الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عن شهر أكتوبر، قابلها حصول مواطنه أنطوان جريزمان جائزة نوفمبر عن هدفه في شباك أوساسونا ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، وذهبت جائزة ديسمبر للمدافع رونالدو أروخو بتسجيله هدفا في مرمى فالنسيا.

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