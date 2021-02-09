الامارات | الشارقة يطلب استضافة مباريات مجموعته في دوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يطلب استضافة مباريات مجموعته في دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تقدمها رسمياً بطلب استضافة مباريات مجموعته الثانية بالدور الأول في دوري أبطال آسيا، والتي تضم إلى جانبه، فرق باختكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني، والفائز من مباراة الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي. وقال النادي في بيان صحافي إنه قام بإرسال خطاب في هذا الخصوص إلى الاتحاد الإماراتي، الذي بدوره سيرفع الطلب للاتحاد الآسيوي، الذي كان قد أعلن عن فتحه المجال أمام الأندية المشاركة في نسخة الجديدة من المسابقة القارية التي تنطلق في أبريل المقبل لاستضافة مباريات المجموعة التي ستُلعب بنظام التجمع، نظراً لظروف جائحة كورونا "كوفيد-19"، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول وتُصعب من مهمة سفر وتنقل الفرق المشاركة.

وقال نادي الشارقة إن "الطلب تضمن ملف وصفا تفصيليا لكل الإمكانات اللوجستية والفنية التي يتمتع بها النادي، الذي يمتلك ملعبين لكرة القدم على مسافة قريبة ويتيح سهولة التنقل بينهما، إضافة لعدد كبير من ملاعب التدريب موزعة بشكل جيد، كما تزخر المدينة بعدد كبير من الفنادق ذات المستوى العالي، لإستضافة الفرق المشاركة والأطقم الإدارية الفنية الخاصة بالاتحاد الآسيوي، بجانب فرق العمل والموارد البشرية ذات الخبرة والكفاءة والمؤهلة لتنظيم وإدارة كبرى الأحداث الرياضية، كما توفر منشآت النادي أعلى معايير الأمن والسلامة من حيث اتباع البروتوكولات الموضوعة من قبل الجهات العليا أو الاتحاد الآسيوي للتصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد "كوفيد "19".

وأضاف النادي:"يستند ملف الشارقة في إستضافة فرق المجموعة والذي يفوق الحد الأدنى من متطلبات الاتحاد الآسيوي على العديد من التجارب في إستضافة الأحداث الكروية الدولية، حيث سبق لإستاد الشارقة استضافة أحدى مجموعات كأس العالم للشباب 2003 وكأس العالم للناشئين 2013، وآخرها مباريات كأس آسيا 2019 التي نظمتها الإمارات، حيث نالت مجموعة الشارقة إشادات جميع الدول التي خاضت مبارياتها بها وهو ما وفر خبرة كبيرة للكادر البشري الذي قام بكل العمليات الفنية والإدارية بصورة إحترافية تساعد بشكل واضح على إستضافة مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا".

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