الامارات | ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر أتلتيكو مدريد.. ورقم تاريخي للويس سواريز

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر أتلتيكو مدريد.. ورقم تاريخي للويس سواريز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقف سلتا فيغو سلسلة انتصارات المتصدر أتلتيكو مدريد عند ثمانية في الدوري الاسباني لكرة القدم عندما فرض عليه تعادلا قاتلا 2-2 في عقر داره على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بهدف البديل الارجنتيني فاكوندو فيريرا في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، وذلك في ختام المرحلة الثانية والعشرين الاثنين.

واكتفى فريق العاصمة بنقطة يتيمة ليرفع رصيده الى 51 ويصبح على بعد 8 نقاط عن عملاقي اسبانيا برشلونة وريال مدريد، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ليبقى رغم النكسة الصغيرة على المسار الصحيح نحو لقبه الاول في الليغا منذ العام 2014.

ويملك أتلتيكو 51 نقطة بعد 20 جولة، كما لديه مباراة مؤجلة، بينما لدى برشلونة والريال في المركز الثاني 43 نقطة، وإشبيلية رابعا بـ42 نقطة، بينما فياريال خامسا بـ36 نقطة. أما في المراكز الاخيرة فيتواجد إلتشي وهويسكا بـ18 و16 نقطة على التوالي. في المقابل رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر.

وسيكون ريال مدريد قادرًا على وضع الضغط على جاره وتقليص الفارق الى خمس نقاط في حال فوزه اليوم على ارضه ضد ضيفه خيتافي في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى. وافتتح الضيوف التسجيل عبر سانتي مينا (13) قبل ان يرد الاوروغوياني لويس سواريس بثنائية (45+1 و50)، الا ان فيريرا الذي وصل الشهر الفائت الى مدريد حتى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي منحه التعادل في الدقيقة 89.

وعزز سواريز الذي وصل من برشلونة مطلع الموسم الحالي، صدارته لترتيب الهدافين، مسجلاً هدفه الـ16 في 17 مباراة ليصبح أسرع لاعب في القرن الحادي والعشرين يصل إلى هذا العدد من الأهداف مع ناد واحد في الليغا، متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (15 في 17 مع ريال موسم 2009-2010).

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