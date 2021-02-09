شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب الزمالك بإعادة رزاق سيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏قرر مسؤولو ‎الزمالك عودة الإيفواري رزاق سيسيه، بداية من الموسم المقبل، في ظل تألقه مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الجاري.

ونال رزاق سيسيه ثقة وإعجاب المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، والذي حرص على متابعة اللاعب خلال الفترة الأخيرة، ورحب بعودته إلى صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يستغني الزمالك عن أحد الأجانب في نهاية الموسم الحالي لاستعادة سيسيه خلال الموسم الكروي المقبل.