شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» ينضم لقائمة المصريين المشاركين في كأس العالم للأندية والمنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى فريق النادي الأهلي بنظيره بايرن ميونخ، في المباراة التي جمعتهما، أمس الاثنين، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني (2-0).

وكان كهربا قد خاض مباراة، أمس، ضمن التشكيل الأساسي للأهلي، وتم تبديله في الدقيقة 69 ليدخل الزامبي والتر بواليا.

وانضم كهربا بمشاركته إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين شاركوا في بطولتي كأس العالم للمنتخبات وكأس العالم للأندية.

وانضم الثنائي محمد الشناوي ومروان محسن إلى القائمة بعد المشاركة في مباراة الأهلي أمام الدحيل القطري الأسبوع الماضي، والتي حسمها الأهلي لصالحه.

وكان كهربا والشناوي ومحسن قد شاركوا برفقة منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم للمنتخبات عام 2018 الذي استضافته روسيا، لكن المنتخب المصري ودع البطولة من الدور الأول.

وضمت القائمة أيضًا الخماسي عصام الحضري، وأحمد فتحي، وعبدالله السعيد، ومحمود حسن «تريزيجيه»، ومحمد صلاح.

وشارك اللاعبون الخمسة في كأس العالم للمنتخبات عام 2018 برفقة المنتخب المصري، فيما شارك 4 لاعبون منهم في بطولات كأس العالم للأندية بقميص الأهلي، وهو الفريق الوحيد الذي مثل مصر في البطولة حتى الآن، بينما خاض محمد صلاح البطولة بقميص ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي يوم الخميس المقبل فريق بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية.