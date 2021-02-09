شكرا لقرائتكم خبر عن أبو تريكة: «بنحب الأهلي.. ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه أكتر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بأداء الأهلى أمام بايرين ميونخ أمس فى نصف نهائى مونديال الأندية بقطر، وقدم أبو تريكة التهنئة إلى لاعبي القلعة الحمراء بالرغم من الخسارة أمام بايرن ميونخ بهدفين دون .

ونشر أبو تريكة تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، يطالب فيه اللاعبين الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

وقال نجم الفراعنة السابق: احنا بنحب الأهلي .. ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه اكتر واكتر.

وتابع : على الحلوة وعلى المره معاه .. فى انتظار ميدالية يا أبطال".

وطلب أبو تريكة من نجوم الأهلى إظهار شخصية نادى القرن فى المباراة المقبلة أمام بطل البرازيل لاسعاد الجماهير الأهلاوية التى تنتظر الفوز والحصول على المركز الثالث بالمونديال