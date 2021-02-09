شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات دورى المجموعة الرابعة لمراكز الشباب لذوى الهمم من الصم و ضعاف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عبدالستارمسئول مكتب ذوى القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة وخالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة، ومديرى الإدارات الرياضية بمطروح شارة بدء إنطلاق فعاليات دورى المجموعة الرابعة لمراكز الشباب لذوى الهمم من الصم وضعاف السمع في نسخته الرابعة التي تستضيفها محافظة مطروح لفرق محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والفيوم وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 فبراير الجارى.

بدأ الاحتفال بطابور عرض واصطفاف للفرق المشاركة، ثم استعراض رياضى لفريق مكتبة مصرالعامة، ثم استعراض غنائى لفريق ذوى الهمم بمطروح.

وفى كلمته رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالفرق المشاركة بالمجموعة الرابعة لدورى ذوى الهمم من الصم وضعاف السمع على أرض محافظة مطروح مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بهم ورعايتها لهم، مع توفير كافة الدعم، متمنيا لهم منافسة رياضية ممتعة، مع تقديم محافظة مطروح كافة الدعم والمساندة لهذه البطولة الرياضية سواء استضافة أو تنظيم.

كما حرص محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع لاعبى الفرق الرياضية المشاركة والمنظمين بالشباب والرياضة بمطروح متمنيا لهم التوفيق في هذه الدورة .