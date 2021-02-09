شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بايرن ميونخ بعد مباراة الأهلي: نستعد لنهائي كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هانسي فليك ، مدرب فريق بايرن ميونخ ، عن مباراة الأهلي والبايرن فى نصف نهائي كاس العالم للأندية والتى جرت أمس الإثنين : «سيطرنا على اللعب بشكل كامل فى الشوط الأول وكان بوسعنا أن نسجل أهدافًا أكثر»، مضيفًا إذا توجنا باللقب يوم الخميس، سيمثل هذا نجاحًا هائلًا للبايرن .

ولعب الأهلي وبايرن ميونخ مباراة مساء الإثنين فى الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية 2021، وهي المهمة التى أطلقت عليها الصفحة الرسمية لنادي بايرن ميونخ وصف المهمة الأخيرة ، ويلعب الأهلي وبالميراس على الميدالية البرونزية الخميس بينما يتم لعب مباراة بايرن ميونخ وتايجرز على النهائي فى ذات اليوم.

وبحسب تصريحات لموقع نادي بايرن ميونخ قال هانسي فليك : حققنا الفوز، وتأهلنا للنهائي عن جدارة واستحقاق، وسيطرنا بشكل كامل على مجريات اللعب في الشوط الأول.. كان بوسعنا أن نسجل أهدافًا أكثر.

وأضاف مدرب البايرن ، احتجنا بعض الوقت فى بداية الشوط الثاني لندخل في الأجواء مرة أخرى، ولكن استمرت سيطرتنا بعد ذلك.

وعبر هانسي فيليك عن رأيه فى أداء ناديه قائلاً: قدم الفريق أداءًا جيدًا ومتوازنًا، وأنا سعيد جدًا بأداء اللاعبين فى المباراة.

وقال مدرب بايرن ميونخ نبدأ الاستعداد اليوم لمباراة نهائي كأس العالم للأندية 2021، وهدفنا الفوز باللقب السادس لنا منذ بداية الموسم الماضي.

وأضاف مدرب البايرن إنه شاهد مباراة بالميراس وتايجرز فى الدور نصف النهائي من كاس العالم للأندية ويري أن لاعبي تايجرز يتمتعون بلياقة بدنية عالية، وأن تأهلهم لنهائي كأس العالم كان مستحقًا.