شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع ليوفنتوس وإنتر ميلان في كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مباراة من العيار الثقيل، يخوض فريق يوفنتوس الإيطالى مواجهة نارية عندما يستضيف نظيره إنتر ميلان في العاشرة إلا ربع مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «أليانز ستاديوم» معقل اليوفى، ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويستعرض «المصري اليوم» التشكيل المتوقع للفريقين في المباراة المرتقبة، حيث يأتي تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد الإنتر:

حراسة المرمى: بوفون

خط الدفاع: ديميرال، دى ليخت، دانيلو، كوادرادو

خط الوسط: رابيو، ماكينى، بيتانكور، كييزا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كولوسيفسكي

* والتشكيل المتوقع للإنتر ضد يوفنتوس:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فريج

خط الوسط: بروزوفيتش، جاليارديني، دى يونج، باريلا، أشرف حكيمى

خط الهجوم: لوكاكو، لاوتارو مارتينيز