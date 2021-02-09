شكرا لقرائتكم خبر عن فليك: بايرن قدم أداءًا رائعًا.. وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هانز فليك، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، إن فريقه يستحق الفوز على الأهلي والتأهل لنهائي مونديال الأندية.

وأكد في تصريحاته للموقع الرسمي لناديه: «لقد حققنا الفوز على الأهلي بجدارة واستحقاق، وسيطرنا على مجريات اللعب بشكل كامل في الشوط الأول، وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر».

وتابع: «احتجنا بعض الوقت في الشوط الثاني لندخل في الأجواء ولكن سرعان ما سيطرنا على الملعب، فقد قدم فريقي أداءً رائعًا، ولكنني كنت أرغب في تقديم الأفضل».

وأضاف: «سنبدأ الاستعداد للمباراة النهائية ضد تيجيرس أونال المكسيكي، ونسعى للفوز باللقب السادس لنا منذ بداية الموسم».

ويواجه بايرن نظيره تيجريس، الخميس المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية، بينما يلتقي الأهلي مع بالميراس البرازيلي لتحديد المركزين الثالث والرابع.