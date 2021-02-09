شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: الخوف والخضة أثرا على الأهلي أمام البايرن وشريف مظلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى ضياء السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن الأداء الذى قدمه الفريق الأحمر أمام بايرن ميونخ في مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتى خسرها الأهلي بهدفين نظيفين، هو أداء يحترم، على الرغم من أن الفريق الأحمر كان يمكنه تقديم مباراة أفضل من ذلك، وقال ضياء السيد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: مباراة الأهلي وبايرن ميونخ كانت طبيعية ومتوقعة، والكثير تشائم جداً أن تكون النتيجة أكبر، وأرى أننا نحتاج إلى اكتساب المزيد من الخبرات لأن هناك فروق كبيرة جداً بين الكرة الإفريقية والأوروبية ونشكر لاعبي الأهلي أنهم قدموا هذا الأداء في حدود إمكانياتهم.

أضاف: محدش يقول إني بقلل من الأداء والفروق واضحة جداً للجميع، بايرن ميونخ أفضل فريق في العالم، والأهلي يحتاج لخبرات متراكمة، يعني أخر مرة الأهلي واجه فيها فريق أوروبي كانت امتى.

زاد: باستثناء طاهر والشناوي وأيمن أشرف الفريق كان مرعوب، الشوط الثاني كان جيد، لكن مفيش لا كورنر ولا فاول ولا تسديدة، كلنا فرحانين أن الأهلي ما دخلش فيه 3 أو 4 أهداف.

استكمل: اللاعبون فاقدون الثقة خارج أفريقيا لأنهم بحاجة إلى حبرات تراكمية، وموسيماني كان مرعوب أكثر ولم يمنح اللاعبين الثقة، ومحمد هاني قدم أداء رائع جداً وبدر بانون، وأتمنى الإحساس بأننا تماسكنا بشكل جيد بأن نحقق الميدالية البرونزية وهذا أقل شئ.

أردف: كنت متوقع أن يكون هناك ثقة أكبر من الأهلي، وأنت كنت داخل المباراة وتعلم الفروق فلم يكن هناك مبرر للضغوط، وموسيماني كان يمكنه تقديم أداء أفضل.

أكمل: مباراة بالميراس صعبة جداً وأتمنى أن نتعامل معاها بشكل جيد، وأرى أن محمد شريف مظلوم فعلاً، وكهربا حاول يتألق لكنه كيف كان سيتألق مع 10 لاعبين خائفين، وطاهر كان رائع وممتاز، ولكنه في النهاية عمل فردي لم يكن ليفيد أمام فريق كبير مثل بايرن ميونخ.

واختتم: الخضة وعدم الثقة تسببا في استقبال الهدف الأول رغم أن عددنا كان أكبر داخل منطقة الجزاء.