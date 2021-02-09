شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: الأهلي ضيع فرصة ذهبية للفوز والبايرن لو في حالته كنا خسرنا أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر أهدر بالأمس فرصة ذهبية للفوز على العملاق الألماني بايرن ميونخ، في مباراة الدور نصف النهائي التى جمعت الفريقين بكأس العالم للأندية، وانتهت بفوز العلاق الأوروبي بهدفين نظيفين.

وقال عمارة في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": زعلان على خسارة الأهلي لأنه كان بإمكانه تقديم أفضل من ذلك، وبايرن ميونخ كان مرهق من السفر واللاعبين لم يكونوا في حالتهم، وما شوفتش بايرن ميونخ في حالته بالأمس.

أضاف: فوتنا فرصة للفوز بالمباراة أو تقديم نتيجة إيجابية وخسرنا المباراة لأننا لم نكن في مستوى جيد ولا أؤيد بعض الأقوال التى تؤكد أن النتيجة مرضية.

استكمل: تصريحات مسئولي البايرن بالأمس تعرفك جيداً مكانة الفريق، لعبنا بدون رأس حربة صريح، والأهلي كان بإمكانه الفوز بالمباراة، ومعرفش موسيمانى قعد شريف ومروان محسن برة ليه، وانت ليه مشيت أحمد ياسر ريان وانت محتاجه، وكان ممكن يفرق مع الأهلي في مثل هذه المباراة.

أردف: كانت فرصة لذهبية للفوز على بايرن ميونخ بالأمس لكن الشوط الأول اللاعبين كانوا خائفين ومرتكبين ولم يصدقوا أنفسهم أنهم يلاعبون بايرن ميونخ، والرهبة زالت الشوط الثاني وتحسن الأداء نسبياً، في كل فترات المباراة البايرن يلعب في منطقة جزاءنا بخمس وست لاعبين ولكننا الهجمة التى كنا نخرج بها تجد لاعب بمفرده دون مساندة.

استكمل: تقابل فريق عنيد ولديه مقومات للنجاح ولكن لو في حالتك كنت قدمت مباارة جيدة.

واختتم: أنا أحفظ البايرن عن ظهر قلب، وفزت عليه مع فريقي مرتين مرة في هانزا روستك ومرة على أرضه، وأعرف قيمته ولو كان فايق كانت النتيجة ستكون أكبر.