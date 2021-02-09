شكرا لقرائتكم خبر عن "حكم مقرف" سبب طرد مدرب المقاصة أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة ، سر طرد حمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة فى لقاء سيراميكا أمس بالجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الممتاز، و قال المصدر، إن الحكم الرابع أخطر سعيد حمزة حكم الساحة أن حمد ابراهيم قال عنه بالحرف الواحد: "حكم مقرف" وهو ما دفع سعيد حمزة لاشهار الكارت الأحمر لمدرب المقاصة فى اللقاء.

وتعادل سيراميكا ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، أحرز للمقاصة باسم مرسى، وتعادل لسيراميكا شريف دابو من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 16 نقطة فى المركز السابع بجدول المسابقة، بينما رفع أبناء الفيوم رصيدهم للنقطة 14 في المركز العاشر.