شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان:إدارة موسيمانى للمباراة أظهرت خوف اللاعبين أمام البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى ياسر رضوان نجم الأهلى السابق أن إدارة بيتسو موسيمانى لمواجهة بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية فى المباراة التى شهدت خسارة الفريق الألمانى بنتيجة 2 /0 أظهرت الخوف والرعب فى أداء اللاعبين .

و قال رضوان فى تصريح لـ الخليج 365 ، من وجهة نظري موسيماني لم يدير المبارة بطريقة صحيحة ، مشيرا إلى أن ظهور خوف اللاعبين ناتج عن انطباعات المدير الفني ومن تعليماته وتجهيز اللاعبين بشكل خطاء قبل المبارة.

و أشارموسيمانى إلى أن أداء مواجهة بايرن ميونخ لم لم يليق بأسم النادي الاهلي، و لم نري شخصية النادي الاهلي داخل الملعب ، قائلا اللاعب الوحيد اللي كان عنده شخصية الفريق البطل هو طاهرمحمد طاهر .

نجح فريق النادى الأهلي بقيادة مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى كسب إحترام وثقة الجماهير الحمراء، بل والعالم أجمع، فى ظل ظهوره بثبات مشرف فى نصف نهائى دورى كأس العالم للأندية المقام فى العاصمة القطرية الدوحة، خاصة فى الشوط الثانى، بعد تقديم شوط أول لا يليق بطموح القلعة الحمراء أمام بايرن ميونخ، على الرغم من الخسارة بهدفين دون رد.

واستطاع الأهلي أن يشرف الكرة المصرية، فى ظل محاولات الصمود أمام سرعات وفارق الإمكانيات أمام بطل أوروبا، خاصة فى ظل الأداء المقنع للثنائى محمد هانى وحارس المرمى محمد الشناوى المتألق .

ثنائية البايرن حملت توقيع النجم البولندي ليفاندوفسكي بواقع هدف في كل شوط، وبذلك يواجه بطل ألمانيا فريق تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة فيما سيلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي على المركزين الثالث والرابع الخميس المقبل.

هدأ أداء البايرن فى الشوط الثانى، لكنه بقى الأكثر خطورة، لكن الشناوي تألق بشكل واضح وأنقذ مرماه أكثر من مرة، وخرج حسين الشحات وشارك صلاح محسن بدلاً منه، وبواليا بدلاً من كهربا وديانج بدلاً من قفشة، وضغط الأهلي بشكل أكثر لكن الفاعلية غابت.

قال بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه وجهازه المعاون واللاعبين يمكثون خلال الساعات المقبلة على دراسة إيجابيات وسلبيات مباراتى الدحيل القطرى وبايرن ميونيخ الألمانى فى منافسات كأس العالم للأندية وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة قبل خوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلى الخميس المقبل.

وأضاف موسيمانى : بالطبع نتطلع لتحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية ومن ثم علينا الاستفادة من مباراتى الدحيل وبايرن ميونيخ اللتين انتهتا بفوز الأهلى فى الأولى بهدف نظيف والخسارة بثنائية نظيفة فى الثانية لتحقيق هدفنا المتبقي في هذه المرحلة من المنافسات.