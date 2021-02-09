شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح: التاريخ سيكتب خسارة الأهلى من بطل العالم بنتيجة مشرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكابتن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن الأهلي خسر من بطل العالم في المباراة التي جمعته مع بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة مشرفة، وأن التاريخ سيكتب أن النادي الأهلي بطل افريقيا خسر من بايرن ميونخ بطل العالم بنتجية مشرفة.

وقال محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، للتعليق على المباراة: "كافحنا وخسرنا ولم نسقط الفوارق في البناء البدني والمهاري والخططي بين الكرة المصرية والعربية والعالمية ما زالت شاسعه وهي الفوارق بيننا في جميع المجالات لو لاعبناهم اقتصاد أو صحه أو إلتزام أو..أو..سيتفوقوا علينا! التاريخ سيكتب ان الاهلي بطل افريقيا خسر من بطل العالم بنتيجة مشرفة".



تغريده محسن صالح على تويتر

وخسر النادي الأهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية، أمام بايرن ميونخ، بثنائية نظيفة، باستاد أحمد بن علي فى العاصمة القطرية الدوحة، ليستعد لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل.

وأغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ملف مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي أقيمت أمس، الإثنين، وبدأ التفكير في آخر مباراة يخوضها الفرق في كأس العالم للأندية المقرر لها الخميس المقبل حيث ستعود البعثة في اليوم التالي للقاهرة.

وتصدرت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني حديث وسائل الاعلام العربية خاصة بعد خروج اللقاء بثنائية للفريق البافاري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "احمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين تأهل على أثرهما الى المباراة النهائية ليواجه تيجريس المكسيكي الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.