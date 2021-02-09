شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم عقب هزيمة بايرن ميونخ: "الحمد لله وربنا يكرمنا فى اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، عن رضاه التام لمستواه ومستوى الفريق، أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل أوروبا، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الاثنين، على أرضية ملعب استاد أحمد بن على، فى نصف نهائى مونديال الأندية والتى انتهت بفوز العملاق البافارى بهدفين دون رد.

ونشر ياسر، مجموعة صور له من اللقاء جمعته بالنجم ليفاندوفسكى وأخرى بعد اللقاء مع مولر، علق عليها، قائلا: "الحمد لله.. وربنا يكرم فى اللى جاى إن شاء الله".

من ناحية أخرى، منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اللاعبين حرية تناول وجبة الإفطار اليوم الثلاثاء وذلك وفقا للجدول الذى وضعه عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألمانى أمس فى نصف نهائى كأس العالم للأندية التى خسرها الأهلى بثنائية نظيفة، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ظهر اليوم على أن يحصلوا على وجبة العشاء فى السابعة والنصف مساء.





ومنح موسيمانى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غد استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى، بعد غدٍ الخميس فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى مونديال الأندية.





ويتطلع الأهلى لتقديم عرض قوى أمام بطل البرازيل فى مباراة الخميس المقبل المرتقبة بهدف الفوز وحصد الميدالية البرونزية لتكرار إنجاز برونزية مونديال 2006 .







