اخبار الرياضه

ياسر إبراهيم عقب هزيمة بايرن ميونخ: "الحمد لله وربنا يكرمنا فى اللى جاى"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم عقب هزيمة بايرن ميونخ: "الحمد لله وربنا يكرمنا فى اللى جاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلى، عن رضاه التام لمستواه ومستوى الفريق، أمام بايرن ميونخ الألمانى، بطل أوروبا، فى المباراة التى أقيمت مساء أمس الاثنين، على أرضية ملعب استاد أحمد بن على، فى نصف نهائى مونديال الأندية والتى انتهت بفوز العملاق البافارى بهدفين دون رد.

 

 

ونشر ياسر، مجموعة صور له من اللقاء جمعته بالنجم ليفاندوفسكى وأخرى بعد اللقاء مع مولر، علق عليها، قائلا: "الحمد لله.. وربنا يكرم فى اللى جاى إن شاء الله".

 

yasserebrahim5_1480569814719216671378486479374658835536391n

 

yasserebrahim5_1470536535406691068797208647722729817448142n

 

من ناحية أخرى، منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اللاعبين حرية تناول وجبة الإفطار اليوم الثلاثاء وذلك وفقا للجدول الذى وضعه عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألمانى أمس فى نصف نهائى كأس العالم للأندية التى خسرها الأهلى بثنائية نظيفة، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الواحدة والنصف ظهر اليوم على أن يحصلوا على وجبة العشاء فى السابعة والنصف مساء.

yasserebrahim5_1467483497560581953234411373600952502826740n
 

ومنح موسيمانى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غد استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلى، بعد غدٍ الخميس فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى مونديال الأندية.

yasserebrahim5_1475435727507974088753501884067706048812514n
 

ويتطلع الأهلى لتقديم عرض قوى أمام بطل البرازيل فى مباراة الخميس المقبل المرتقبة بهدف الفوز وحصد الميدالية البرونزية لتكرار إنجاز برونزية مونديال 2006 .

Capture
 


 

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا