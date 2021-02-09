شكرا لقرائتكم خبر عن شروط فرجانى ساسى التي تسببت في فشل تجديده للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

باتت أيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك معدودة داخل النادي، بعدما قرر اللاعب عدم تجديد عقده مع إدارة الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، حيث رفض ساسى العرض المقدم من إدارة الزمالك وتمسك بشروطه الخاصة والتي كانت عقبة امام إدارة النادي لاتمام التجديد رسميا.

فرجاني ساسي اشترط ان يكون العقد لمدة 3 مواسم ، وليس موسما واحدا ، علي ان يحصل علي 50 % من قيمة العقد الجديد كاملا كمقدم عقد ، بخلاف الحصول علي مستحقات الموسم الحالي كاملة قبل توقيع العقد الجديد.

كما طلب فرجاني ساسي من إدارة النادي عن طريق وكيله الحصول على 2 مليون و200 ألف يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 42 مليوناً و280 ألف جنيه فى الموسم الواحد، تزيد 100 الف يورو كل موسم ، علي ان تتحمل إدارة النادي قيمة الضرائب ورسوم القيد كاملة، وهو ما جعل إدارة النادي تري أن الطلبات مبالغ فيها.

و حسم التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك موقفه من تجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بعدما أبلغ إدارة النادي برفضه التجديد للزمالك والرحيل بنهاية الموسم وذلك لضعف المقابل المادي الذي عرضه الزمالك بخلاف الاتفاق مع أحد أندية الدورى الاماراتي للانضمام اليها في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم لحالى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأن ساسي ابلغ إدارة النادي برفضه العرض المقدم من الزمالك والبالغ مليون ونصف المليون دولار في الموسم وتمسك بالحصول علي 2 مليون و200 ألف يورو في الموسم الواحد علي ان يحصل علي مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد عند التوقيع وهو ما اعتبرته إدارة النادي مغالاة وشروط صعب تحقيقها في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

وبدأت إدارة الكرة في الزمالك برئاسة أشرف قاسم في العمل علي تجهيز لاعب اجنبي بديل يتم التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد ويبدو ان الأقرب سيكون مهاجم افريقي سبق وان شارك في احدي الدوريات العربية.