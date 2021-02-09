شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: الأهلي افتقد "المحطة" أمام البايرن وحسام حسن نمبر وان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، أن النادي الأهلي لم يقدم طريقته المعتادة في اللعب أمام بايرن ميونخ، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين أمس بنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتى انتهت بفوز العملاق الأوروبي بهدفين نظيفين، وقال سامي عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: المشكلة الكبيرة أن الأهلي كان لديه خوف زائد قبل مباراة البايرن وهذا انعكس على اللعب الجماعي للفريق، وهذا لا يقلل إطلاقاً مما قدمه الفريق، ولكن الأهلي لم يقدم الأداء المعروف عنه أمام بايرن ميونخ.

أضاف: الأهلي كان يمكنه أن يقدم طريقة لعبه من بداية المباراة، والطبيعي أنك كنت تلعب بمهاجم صريح، خاصة أن كهراب لا يستطيع الوقوف على الكرة ولم يكن هناك محطة، ولكن في الشوط الثاني قل ريتم البايرن نوعاً ما وكانت تحركات الأهلي الأفضل نسبياً.

واصل: طاهر لاعب جيد ولكن قوة الأهلي في الجماعية وليست في الأفراد، وطاهر لسه طالع وهيبتدي يعلم مع النادي الأهلي ويحتاج إلى المزيد من الاجتهاد ولكن طاهر كمقومات فردية هو لاعب عالي جداً.

استكمل: الشناوي الأفضل في مصر ويعطي القوة لخط الظهر والفريق بالكامل، وفي نفس الوقت هو شخصية وقائد ونتمنى أن يقدم أداء أفضل مع المنتخب.

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا بهدفين نظيفين، في مباراة قوية للمارد الأحمر بنصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة بالدوحة، ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وعن تعادل فريقه مع إنبي بالأمس في الدوري قال سامي: إنبي فريق قوي ولديهم مدرب كبير مثل حلمي طولان، ووكنت أعرف أنني ألاعب مدرب منظم، والفريق البترولي لديه لاعبين أفارقة على مصطفى عالي، وأهدرنا فرص مؤكدة لمصطفى فتحي وحسام حسن، والدوري صعب وهناك رغبة للفوز لدى جميع الفرق.

أضاف: نحافظ على المستوى في الفريق، بالشكل الذى إذا كنا مجبرين على التعادل لا نخسر، وأشكر اللاعبين على تحمل ضغط المباريات، ولدينا الرغبة في تحسين مركزنا بالجدول.

زاد: منافسة الدوري هذا الموسم بين الأهلي والزمالك، وبيراميدز قد يكون في المركز الرابع مع نهاية الموسم، وأصعب الفرق في الدوري هما القطبين، وباقي مستويات الفرق متقاربة.

أردف: المربع الذهبي هدفنا وأتمنى ربنا يكون كاتبهالنا ونجتهد ونعمل على هذا الأمر ولكن محتاجين نكسب 3 أو 4 مرات ورا بعض.

واختتم: مصطفى محمد مهاجم جيد جداً، والآن حسام حسن هو رقم واحد في الدوري بحكم مشاركاته وابصمته في المباريات التى خاضها، وفي نفس الوقت أنت لا يمكنك التوقف عند مصطفى محمد فقط، ولكن تحتاج لوجود مهاجم ثاني، والجميع يعرف قدرات حسام حسن.