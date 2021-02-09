شكرا لقرائتكم خبر عن هانى زاده يطعن على حكم تأييد قرار حل مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام هاني زاده عضو مجلس إداره نادي الزمالك السابق، منذ قليل، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطلب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

كما طلب زاده في نهاية طعنه، الذى أقامه محمود العسال المحامي، وكيلا عنه، بالحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه، لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.

وقال زاده، إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرًا في تسبيبه فاسدًا في الااستدلال، ويتعين إلغائه.