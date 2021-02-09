شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير يتابع حساب محمد الشناوى على إنستجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، حساب محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، عبر موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام"، بعد مباراة الفريقين، أمس، والتي انتهت بفوز البافارى بهدفين مقابل لاشئ، وتأهل الفريق الألماني إلى كأس العالم للأندية.



نوير يتابع الشناوى على إنستجرام

ولقى أداء النجم محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلى، إشادة كبيرة قبل وبعد المباراة التي جمعت الأهلي ببايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بهدفين للبايرن، وانتشرت صور جمعت محمد الشناوي ونوير حارس البايرن عقب المباراة، نشرها مانويل نوير حارس بايرن ميونخ على حالته الخاصة بموقع انستجرام، ثم تناقلت الصورة على السوشيال ميديا فى العالم ولقت تفاعلا كبيرا يشيد بقدرات حارسي البايرن والأهلي.



نوير والشناوى

وتصدرت مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ الألماني حديث وسائل الاعلام العربية خاصة بعد خروج اللقاء بثنائية للفريق البافاري في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب "احمد بن علي" في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين نظيفين تأهل على أثرهما الى المباراة النهائية ليواجه تيجريس المكسيكي الخميس المقبل، بينما يلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.

ويشار إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تخضع لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، وتأتى هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلى المحدد لها بعد غدٍ الخميس فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلى يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألمانى أمس.

من ناحية أخرى، قال الألمانى مايكل كروجر مدرب فريق إنبى السابق، إنه توقع مباراة أفضل من الأهلى أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائى كاس العالم للأندية، موضحا أن الأهلى لعب مباراة دفاعية جيدة لكنه كان حذرا للغاية فى الجانب الهجومي.

وتابع كروجر فى تصريحات تليفزيونية فى برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلى احترم بايرن ميونخ أكثر من اللازم وهذا ما ظهر فى طريقة إدارة موسيمانى المدير الفنى لمباراة بايرن ميونيخ موضحاً أن بطل مصر كان يستطيع تقديم مباراة أفضل، خاصة أن البايرن يعانى من الجهاد نتيجة تزاحم المباريات.

وعبر نجم ألمانيا السابق عن اندهاشه من لعب محمد مجدى أفشه الذى سبق له التدريب تحت قيادته فى الفريق البترولى بصفوف الأهلى قائلا: "أفشة تدرب تحت قيادتي، لم يكن أسرع اللاعبين لكنه كان يعرف كيف يلعب الكرة، وانتقاله للأهلى إضافة قوية له".