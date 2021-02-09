شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: موسيماني مالوش بصمة.. معلول أراجوز وهذا الجيل فى الأهلي محظوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد عمارة نجم النادي الأهلي السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، ليس له بصمة حتى الآن مع الفريق الأحمر رغم التتويج ببطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، وقال عمارة في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": هذا الجيل محظوظ جداً، خاصة مع الشو الإعلامي ودعم السوشيال ميديا، ولكن عندما نتحدث عن الإمكانيات ، كان في جيلنا لاعبين ثقال، وأنا محظوظ أني لعبت بجوار حسام حسن، ومفيش في نوعيته الآن، وكذلك المدافع الفولاذي سمير كمونة، ولم يأتي بعده سوى وائل جمعة.

أضاف: علي معلول لم أراه أمام بايرن ميونخ، رغم أنه فى الدوري العام بيظهر زي الأراجوز، وبالأمس لا أعرف سر تغييره، ويقال أنه يتم تجهيزه، هذه خلفية هل سيلحق؟.

واختتم: موسيماني ضعيف في إدارة المباريات وهذا واضح جداً، وبالنسبة لي حتى الآن لا أرى له بصمة كبيرة، حصدنا بطولة أفريقيا ولكنه استكمل شغل فايلر، وكأس مصر فزنا بضربات الترجيح أمام الطلائع، نريد أن يكون المدرب مقنع لجماهيره وإدارته، لا يصح أن تقول أنك سعيد بالخسارة بثنائية فقط وليس 8 أهداف، لا انت بتلعب بإسم الأهلي.

واستحوذ النادى الأهلى على اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية رغم الخسارة ضد بايرن ميونخ 0-2 فى نصف نهائى مونديال الأندية، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين، على ملعب "أحمد بن على".

البداية مع الاتحاد القطرى، الذى أشاد بأداء النادى الأهلى ضد البايرن رغم الخسارة بهدفين فى نصف النهائى، حيث علق على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "فريق مميز + جماهير مميزة" مصحوباً بصور لـ جماهير النادى الأهلى التى تواجدت بكثافة خلال مباريات كأس العالم للأندية.

وعلق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على الأداء الرائع والمشرف الذى قدمه النادي الأهلى أمام نظيره بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، واصفا إياه بالأداء البطولة، وقال فيفا على حسابه الرسمى الناطق بالعربية "نهاية اللقاء بفوز بايرن ميونيخ أمام الأهلى مع أداء بطولى لرفقاء الشناوى".