شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يخضع لمسحة طبية غداً قبل مواجهة بالميراس فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الأربعاء داخل مقر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، وتأتي هذه المسحة الطبية استعدادا لخوض مواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. يذكر ان الأهلي يخوض مرانه غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بالميراس بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لالتقاط الأنفاس بعد خوض مباراة بايرن ميونيخ الألماني أمس.

من ناحية أخرى ، قال الألماني مايكل كروجر مدرب فريق إنبي السابق، إنه توقع مباراة أفضل من الأهلي أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كاس العالم للأندية، موضحا أن الأهلي لعب مباراة دفاعية جيدة لكنه كان حذرا للغاية في الجانب الهجومي.

وتابع كروجر في تصريحات تليفزيونية في برنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الأهلي احترم بايرن ميونخ أكثر من اللازم وهذا ما ظهر في طريقة إدارة موسيماني المدير الفني لمباراة بايرن ميونيخ موضحاً أن بطل مصر كان يستطيع تقديم مباراة أفضل، خاصة أن البايرن يعاني من الجهاد نتيجة تزاحم المباريات.

وعبر نجم ألمانيا السابق عن اندهاشه من لعب محمد مجدي أفشه الذي سبق له التدريب تحت قيادته في الفريق البترولي بصفوف الأهلي قائلا: "أفشة تدرب تحت قيادتي، لم يكن أسرع اللاعبين لكنه كان يعرف كيف يلعب الكرة، وانتقاله للأهلي إضافة قوية له".