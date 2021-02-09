شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن تجميد رواتب منتخب الشباب: هنخصم منها عقوبات لجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن قرار تجميد رواتب الجهاز الفنى لمنتخب الشباب السابق بقيادة ربيع ياسين، يأتى تحسبا لتوقيع غرامات مالية على أعضاء الجهاز من قبل لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى، وبالتالى يتم خصمها من رواتب الجهاز قبل الإفراج عنها.

وترفض اللجنة التى تدير اتحاد الكرة حاليا، الإفراج عن مستحقات الجهاز الفنى واللاعبين بداعى وجود تحقيق من جانب لجنة الإنضباط فى أسباب تفشى فيروس كورونا فى بعثة المنتخب فى تونس، وهو ما أدى لإنسحاب الفراعنة من التصفيات الافريقية وعدم خوض منافسات البطولة.

واستمعت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة لأقوال الدكتور وليد منظور فى أسباب تفشى فيروس كورونا بين أعضاء البعثة، كما تسلمت تقارير من ربيع ياسين المدير الفنى وجمال محمد على رئيس بعثة الفراعنة والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الاول ووليد مهدى المنسق الإعلامى وغيرهم، قبل أن تعلن قراراتها النهائية فى الأزمة.

وأصدرت لجنة تقصي الحقائق توصيات في أزمة منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا في تونس، وجاءت التوصيات على النحو التالي: مسئولية المدير الفني عن اختيار القائمة كاملة مسئولية المدير الفني التربوي، وتخطى المدير الفني صلاحيات اللجنة الخماسية واتصاله بمسئولين فى الدولة لتمرير السفر مبكرا، ومسئولية المدير الإدارى فى إجراء مسحات كورونا للاعبين وانتظار السلفة المالية مسئولية طبيب الفريق فى عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.