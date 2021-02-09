شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعد جماهير الأهلي بالبرونزية بعد الخسارة من بايرن ميونخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالتركيز مع زملائه بالفريق لحصد الميدالية البرونزية، خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، والتى تجمع الفريق الأحمر بنظيره بالميراس البرازيلي، وكتب السولية عبر حسابه الشخصى على انستجرام: شكرًا جمهور الأهلى العظيم على الدعم كل التركيز فى المباراة القادمة وتحقيق البرونزية.



عمرو السولية

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين حرية تناول وجبة الإفطار اليوم الثلاثاء وذلك وفقا للجدول الذي وضعه عقب خوض مباراة بايرن ميونخ الألماني أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية التى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة، ويتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهر اليوم علي أن يحصلوا علي وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.

ومنح موسيماني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء علي أن يستأنف الفريق تدريباته غد استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي بعد غدٍ الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.

ويتطلع الأهلي لتقديم عرض قوي أمام بطل البرازيل في مباراة الخميس المقبل المرتقبة بهدف الفوز وحصد الميدالية البرونزية لتكرار إنجاز برونزية مونديال 2006 .

يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في قطر بمشاركة النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، هي بطولة شرفية وتكريمية لأبطال القارات من الأندية، وأن فوز الفريق بها أمر جيد ولكنها في النهاية شرفية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعلي "مع شوبير": هكرر اللي بقوله منذ تأهل الأهلي لهذه البطولة، كأس العالم للأندية بطولة تكريمية وشرفية، إذا حصلت عليها فهذا أمر جيد، ولكنها مثل بطولة العالم للقارات، لو كان لدى أي فريق اختيار قرعة البطولة، لتمنى الابتعاد عن البايرن لأنه أفضل فريق في العالم هذا واقع.

أضاف: قبل المباراة الناس كانت بتقول يارب نتجنب فضيحة برشلونة بعد خسارته بثمانية أهداف، وقبل المباراة بيومين ارتفعت نغمة "ليه ما نكسبش"، حكمت على المباراة منذ التسخين، فريق لا يعرف الهزار ويلعب بالتشكيل الأساسي وأسماء تخض.

واصل: حط نفسك مكان لاعبي الأهلي، في فروقات كبيرة جداً، مهما حفظتهم وحفزتهم، لاعبي البايرن بايتين في الجيم، الفوارق الكبيرة من بداية التكوين نفسه، ومدرب تشيلسي بعد الخسارة بثلاثية من البايرن قال هذا حجمنا الطبيعي.