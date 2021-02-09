شكرا لقرائتكم خبر عن الطعن الثاني أمام الإدارية العليا.. هاني زادة يطلب إلغاء حكم تأييد «حل الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام هاني زادة، عضو مجلس إداره نادي الزمالك السابق، منذ قليل، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.

كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.

تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها، وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.

وقال زادهة إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون، مخطئا في تطبيقه وتأويله، قاصرا في تسبيبه، فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاؤه.

يذكر أن هذا الطعن هو الطعن الثاني الذي تتلقاه المحكمة الإدارية العليا في الشأن ذاته، حيث سبق أن تقدم مرتضى منصور بطعن مماثل وبذات الطلبات أمام المحكمة الإدارية العليا عقب ساعات من صدور حكم القضاء الإداري أمس الأول.