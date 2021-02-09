شكرا لقرائتكم خبر عن قالوا عن مباراة «الأهلي والبايرن»: «أحرجتم بطل العالم لأنكم أبطال فعلاً» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق عدد من المشاهير ولاعبي كرة القدم، على نتيجة مباراة فريقي الأهلي وبارين ميونيخ، بمونديال لأندية، عبر موقع التدوين القصير تويتر.

عصام الحضري:

«فعلاً نعمة ان تكون اهلاوياً تحية تقدير وفخر لأبطال النادي الأهلي على الاداء الرائع والمشرف الذي ظهرتم به واحرجتم بطل العالم لأنكم ابطال فعلاً ومنتظرين منكم تكسروا الدنيا وتحققوا البرونزية بالتوفيق يا أبطال».

أبوتريكة:

«احنا بنحب الأهلي..ولمّا بيخسر وده قليل والحمد لله بنحبه اكتر واكتر ..على الحلوة وعلى المره معاه ..في انتظار ميدالية».

أبوتريكة يوجه رسالة للأهلي على تويتر

ابراهيم عبدالجواد:

«اداء مشرف محترم يستحق التحية، طاهر محمدطاهر الافضل، محمد هاني من اجمل ماتشاته، ايمن اشرف لعيب راجل، موسيماني ممتاز باستثناء تغييرة قفشة«.

خالد الغندور:

«مستوى الأهلى اليوم أمام البايرن مش كويس، الأهلي لم يهاجم ولم يدافع، وكان اللاعبون مرعوبين من بطل أوروبا، وظهر بوضوح الفرق بينا وبين الكرة الأوروبية، وإننا بنقدم كرة بعيدة جدا عما يقدمه لاعبو أوروبا».

علاء مبارك:

«هارد لك يا أهلي مجهود كبير وان شاء الله نعوض في المباراة القادمة امام بطل البرازيل ونحقق المركز الثالث .ان شاء الله».

علاء مبارك

رانيا يوسف:

«شكرا لاعبي الأهلي الابطال على مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ، تجربة وأداء محترم ننتظر منكم التتويج بالمركز الثالث في البطولة».

أيتن عامر:

«فخورة بيك يا أهلي، عالحلوة والمرة معاك، شكرا لكل الفريق الرجالة بجد يا أبطال.»

أيتن عامر

أنغام:

«كل الاحترام لرجال وابطال الأهلي شرفتونا».



أمال ماهر:

«شكراً كل لاعبي النادي #الأهلي على الأداء المشرف.. عملتوا اللي عليكوا وبجد مباراة للتاريخ«.

آمال ماهر

أحمد السعدني:

«الحمدلله مع فرقة معندهاش عزيز ولا غالي ولا تعرف الرحمة الخروج بالنتيجة دي انجاز كبير فعلا».

نبيل الحلفاوي:

«نتيجة معقولة أمام بطل العالم، وهي التي توقعتها في السيناريو الأول، أمامنا الآن أهم مباراة والمطلوب فيها الفوز على النادي البرازيلي لتحقيق المركز الثالث واعتلاء المنصة في نهاية سعيدة إن شاء الله».

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للأهلي

عمرو أديب:

«محدش يقدر يحفل عالأهلي.. لإنه عمل مباراة كويسة جدا خصوصا الشوط التاني»,