شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل واقعة وفاة مدرب في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة كرة السلة في دوري السيدات حادثة أليمة، حيث توفي المدير الفني لفريق جزيرة الورود أحمد أبوالعينين، وذلك أثناء مباراة فريقه أمام الترام بالإسكندرية، ضمن منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر.

وتعرض أبوالعينين لحالة إغماء بدون أي أسباب أثناء المباراة، ليسقط على الأرض ويلفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب رغم كل محاولات الإسعاف، وعقب الحادثة تم إلغاء المباراة بعد إعلان وفاة المدرب.