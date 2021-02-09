شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبدأ دراسة «بالميراس» بالفيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، دراسة فريق بالميراس البرازيلي بالفيديو؛ استعدادًا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غد الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وعقد موسيماني جلسة مع ثنائي التحليل بالجهاز الفني، «موسى ماتالابا» و«يوشا مالدويا»، لتجهيز الفيديوهات الخاصة بالفريق البرازيلي، استعدادًا لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين المقبلة.