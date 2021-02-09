يمتلك كل شيء لـ «دهس» بالميراس.. الصحف البرازيلية تشيد بأداء الأهلي أمام بايرن ميونخ.. وتعلّق: المارد الأحمر قدم الكثير أمام الألمان وصمد أكثر من برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

علّقت الصحف البرازيلية صباح اليوم، الثلاثاء، على المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبالميراس بطل كوبا ليبرتادوريس، في الصراع على المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي مونديال الأندية، مساء أمس الإثنين، بهدفين نظيفين، ليضرب موعداً مع فريق بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل للمنافسة على برونزية المونديال.

ونستعرض لكم أبرز عناوين وتقارير الصحف البرازيلية التي تحدثت عن مواجهة الأهلي وبطل كوبا ليبرتادوريس، بحسب ما نقلها موقع "بطولات"

ESPN

الأهلي المنافس القادم لـ بالميراس في مونديال الأندية

قالت الموقع إنه تم تحديد خصم بالميراس، حيث خسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بايرن ميونخ، وسيتنازع على المركز الثالث في البطولة.

وأضاف الموقع أن الفريق، بقيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي، يعد واحدًا من أكثر الأندية المعروفة في إفريقيا، وصاحب قاعدة جماهيرية في مصر.

وتابع أن النادي الأهلي تأسس في عام 1907، وهو ثاني الفرق الأكثر تتويجًا بالبطولات في العالم بعد ريال مدريد، بينما فاز الفريق الإسباني بـ26 لقبًا دوليًا فاز الأهلي بـ21.

وأكمل: "إجمالاً كان هناك 6 كؤوس سوبر، و4 كؤوس إفريقية، وكأس الكونفدرالية، وبطولة أفرو آسيوية للأندية، و9 دوري أبطال إفريقيا، الأهلي هو أيضًا أكبر بطل مصري برصيد 41 لقبًا."

ولفت الموقع إلى أن مشاركة الأهلي في مونديال الأندية هي السادسة له بعد 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وقال إن الأهلي واجه فريق انترناسيونال في عام 2006، في المباراة التي انتصر فيها الفريق البرازيلي بهدفين مقابل هدف، ليواجه برشلونة في النهائي. كما واجه المارد الأحمر فريق كورينثيانز وخسر أمام بهدف نظيف ليصل للنهائي ضد تشيلسي.

ولفت إلى أن الأهلي حقق الموسم الماضي بطولة الدوري المحلي وكأس مصر، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا، وأحد أبرز نجومهم هو لاعب الوسط المهاجم محمد مجدي أفشة، وحارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي والذي يعد ركنًا أساسيًا من أركان الفريق.

كما أشار الموقع إلى أنه وقبل خسارته أمام بايرن ميونخ، لم يخسر الأهلي منذ أغسطس 2020، حيث خاض 32 مباراة حقق 25 انتصارًا وسبعة تعادلات، بالإضافة إلى تسجيل 60 هدفًا، واستقبل 10 أهداف فقط.

CONMEBOL

الأهلي المصري ينافس بالميراس على المركز الثالث في المونديال

يقول الموقع الرسمي لإتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن بالميراس سيلعب على المركز الثالث في كأس العالم للأندية ضد الأهلي المصري يوم الخميس المقبل.

وقال الموقع إنه بعد هزيمته بهدفين نظيفين أمام بايرن ميونيخ يوم أمس الإثنين، أصبح الأهلي منافس بالميراس الذي يسعى لدخول منصة التتويج.

وتقام المباراة يوم الخميس على استاد الريان بالمدينة التعليمية، كما سيلعب بايرن ميونخ الألماني مع تيجريس المكسيكي في نهائي البطولة.

UOL

الأهلي أظهر أنه يملك كل شيء ليهزم بالميراس

وأشاد موقع UOL بمستوى الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية,

وقال الموقع إنه من كان يراهن على أن بايرن ميونخ سيفوز على الأهلي بسهولة كان رهانه خطأ فادحًا، مؤكداً أن المصريون قدموا الكثير أمام الفريق الألماني، أكثر مما قدمه بالميراس أمام تيجريس.

وأوضح الموقع أن الإشادة لا تعني بأن الأهلي كان قريب من الفوز على الفريق البافاري، ولكن اتضح أن الفريق المصري تمكن من تسليح نفسه بشكل جيد للغاية دفاعيًا، مما خلق صعوبة هائلة للهجوم القوي الذي شكله ليفاندوفسكي ورفاقه.

وأشار الموقع إلى أنه يمكن اعتبار الخسارة بهدفين فقط أمام بايرن ميونخ في الوقت الحاضر نصرًا كبيرًا، لافتاً إلى خسارة برشلونة أمام العملاق البافاري بثمانية أهداف الموسم الماضي.

وأضاف الموقع أنه وبالنظر إلى مباراة تحديد المركز الثالث، فإنه "إذا لعب الأهلي كما واجه بايرن ميونخ ، فالفريق المصري سيكون في وضع يسمح له بدهس بالميراس".

Gazeta esportiva

ليفاندوفسكي يقرر وتأهل بايرن إلى نهائي كأس العالم للأندية والأهلي يواجه بالميراس

قالت الصحيفة إن بايرن ميونخ وصل لنهائي كأس العالم للأندية وتغلب على الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وسيواجه الفريق المصري نظيره بالميراس على المركز الثالث في البطولة.

وأضافت الصحيفة أن بايرن ميونخ بدأ في فرض نفسه منذ بداية المرحلة الأولية وصعد، لكنه واجه صعوبات في تهديد حارس الخصم، لكن الضغط ظل ساري المفعول، وتمكن الفريق البافاري من التقدم في الدقيقة 16.

وانطلق المصريون في هجومهم في الشوط الثاني، وحاولوا الرد في المباراة مما جعل المباراة أكثر توازنًا، واستغل الفريق سرعة لاعبيه وتمكن من خلق هجمات جيدة للوصول إلى التعادل، لكنه لم يهدد الحارس مانويل نوير.

في غضون ذلك، سعى بايرن إلى الحفاظ على استحواذ الكرة وخلق بعض الفرص، ومنع الخصم من التفوق في المباراة، حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في النهاية.

Otempo

بايرن يتغلب على الأهلي ويلاقي تيجريس في النهائي

قالت الصحيفة إن الأهلي المصري سيلعب ضد بالميراس في مباراة على المركز الثالث بالبطولة.

وأضافت أن بايرن ميونخ لعب دون خوف، وتفوق الفريق الألماني بشكل كبير من الناحية الفنية على الأهلي المصري بنتيجة 2-0، وسجل ليفاندوفسكي الهدفين ليتأهل فريقه للنهائي.

وأشارت إلى أن الأهلي سيخوض مواجهة ضد الفريق البرازيلي، لتحديد المركز الثالث في البطولة المقامة بقطر.

ولفتت إلى أن الفريق المصري كان مدعومًا من الجماهير، وقد ترك المصريون بصمتهم في المباراة، مؤكدة أن الأهلي يركز الآن على القتال أمام بالميراس على المركز الثالث.