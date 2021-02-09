شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد القوة الضاربة امام مولودية الجزائر في مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري ابطال أفريقيا ، حيث يسعى الزمالك لحسم الفوز في المباراة التي ستقام علي استاد القاهرة للمنافسة علي التأهل إلى دور الـ 8 في البطولة.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للايقاف واشرف بن شرقي واحمد فتوح للإصابة ، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده افريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لاراحته.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي.

في سياق مختلف حسم التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك موقفه من تجديد تعاقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بعدما أبلغ إدارة النادي برفضه التجديد للزمالك والرحيل بنهاية الموسم وذلك لضعف المقابل المادي الذي عرضه الزمالك بخلاف الاتفاق مع أحد الأندية الإماراتية للانضمام اليها في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم لحالى.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب بأن ساسي ابلغ إدارة النادي برفضه العرض المقدم من الزمالك والبالغ مليون ونصف المليون دولار في الموسم وتمسك بالحصول علي 2 مليون و200 ألف يورو في الموسم الواحد علي ان يحصل علي مستحقاته المتأخرة ومقدم العقد الجديد عند التوقيع وهو ما اعتبرته إدارة النادي مغالاة وشروط صعب تحقيقها في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

وبدأت إدارة الكرة في الزمالك برئاسة أشرف قاسم في العمل علي تجهيز لاعب اجنبي بديل يتم التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد ويبدو ان الأقرب سيكون مهاجم افريقي سبق وان شارك في احدي الدوريات العربية.